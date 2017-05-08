Макрон набрал 66,06% после обработки бюллетеней во Франции и за рубежом

МАКРОН НА ВЫБОРАХ НАБРАЛ 66,06%, ЛЕ ПЕН — 33,94% — ДАННЫЕ МВД ФРАНЦИИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 99,99% БЮЛЛЕТЕНЕЙ КАК В СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

РИА НОВОСТИ