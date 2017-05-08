Отец Марин Ле Пен объяснил причины ее поражения на выборах

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Основатель "Национального Фронта" и отец кандидата в президенты Франции Жан-Мари Ле Пен назвал причины, которые, по его мнению, помешали его дочери одержать победу во втором туре президентских выборов, сообщает Рейтер.

По словам политика, на исход президентской гонки не пользу его дочери повлияла ее позиция касательно европейской валюты и членства Франции в Евросоюзе. Как заявил отец Марин Ле Пен, в ходе предвыборной кампании ей следовало уделять больше внимания проблемам демографии и массовой иммиграции.

О том, что причиной поражения Марин Ле Пен стала ее позиция по европейской валюте, которая не была полностью понята избирателями, заявила также депутат Марешаль Ле Пен, племянница кандидата от "Национального Фронта".

Ранее Жан-Мари Ле Пен обвинил в неудаче Марин Ле Пен вице-президента "Национального Фронта" Флориана Филиппо, назвав его "одним из главных ответственных за поражение" его дочери на выборах.

Второй тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Победу с 65,82% голосов одержал Эммануэль Макрон, за Марин Ле Пен проголосовали 34,18% избирателей.