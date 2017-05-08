Мэй и Макрон коротко обсудили вопрос выхода Великобритании из ЕС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила вопрос выхода страны из Европейского союза с Эммануэлем Макроном, одерживающим победу на французских президентских выборах, сообщил официальный представитель премьера.

"Лидеры коротко обсудили Brexit, и премьер-министр повторила, что Великобритания хочет установить тесные партнерские отношения с надежным и процветающим Европейским союзом после того, как мы из него выйдем", — говорится в заявлении представителя британского премьера.

Ранее сообщалось, что Мэй поздравила Эммануэля Макрона с успехом на выборах президента Франции, подчеркнув, что "с нетерпением ждет начала работы с новым президентом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес".

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%) после второго тура, свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%),