Мэй и Макрон коротко обсудили вопрос выхода Великобритании из ЕС

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила вопрос выхода страны из Европейского союза с Эммануэлем Макроном, одерживающим победу на французских президентских выборах, сообщил официальный представитель премьера.
Ранее сообщалось, что Мэй поздравила Эммануэля Макрона с успехом на выборах президента Франции, подчеркнув, что "с нетерпением ждет начала работы с новым президентом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес".
По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%) после второго тура, свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%),
За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>