Читатели французской газеты считают, что Макрон не будет хорошим лидером

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Более половины читателей французской газеты Figaro не считают, что побеждающий на выборах президента Франции Эммануэль Макрон будет в действительности хорошим главой государства.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте газеты, 55% из 19,7 тысячи участников опроса на вопрос "Считаете ли вы, что Макрон будет хорошим президентом?" ответили "нет". Положительный ответ дали 45% респондентов.

Опрос был размещен на сайте спустя почти два часа с объявления первых результатов голосования.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>