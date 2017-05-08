Читатели французской газеты считают, что Макрон не будет хорошим лидером

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Более половины читателей французской газеты Figaro не считают, что побеждающий на выборах президента Франции Эммануэль Макрон будет в действительности хорошим главой государства.
Опрос был размещен на сайте спустя почти два часа с объявления первых результатов голосования.
В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%.
За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>