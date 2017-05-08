СМИ: США потратят дополнительные средства на военное присутствие в Азии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пентагон поддержал план по инвестициям порядка восьми миллиардов долларов, необходимых для увеличения присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение последующих пяти лет, пишет издание Wall Street Journal.
План первоначально поступил в виде предложения под названием "Инициатива Азиатско-Тихоокеанской стабильности" со стороны сенатора Джона Маккейна и нашел поддержку со стороны других американских законодателей, а также министра обороны США Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования ВМС США адмирала Гарри Харриса.
"Эта инициатива могла бы увеличить военную силу США посредством целевого субсидирования необходимого для корректировки нашего положения в регионе и улучшения работы инфраструктуры, а также финансирования дополнительных учений…", — сообщил Маккейн Харрису во время слушаний в апреле.
Напряженность в Азии возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.