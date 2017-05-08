Макрон уйдет с поста главы движения "Вперед" в понедельник

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Побеждающий на выборах президента во Франции Эммануэль Макрон в понедельник оставит пост главы движения "Вперед", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение политика.

"Административный совет "Вперед" соберется в обеденное время. Эммануэль Макрон примет участие в собрании. Оно предоставит ему возможность сложить с себя полномочия лидера движения", — цитирует агентство неназванный источник.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 65,48% после подсчета 95% голосов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>