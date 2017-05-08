Избиратели сообщили о рассылке испорченных бюллетеней на выборах во Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Избиратели отметили ряд нарушений на выборах президента Франции, в частности, порчу бюллетеней, пишет Sputnik France.
Так, житель департамента Савойя Жюльен Дюран направил в редакцию Sputnik электронное письмо, в котором сообщил, что бюллетени за Марин Ле Пен, извлеченные из трех запечатанных конвертов с агитационными материалами, были надорваны, в то время как находившиеся там же бюллетени за Макрона остались целыми. Есть возможность того, что при голосовании некоторые избиратели по невнимательности могли воспользоваться поврежденными бюллетенями, пишет издание.
Другой избиратель также сообщил о том, что конверт с разорванным бюллетенем за Ле Пен и целым бюллетенем за Макрона получила его мать, проживающая в департаменте Дром. "Независимо от отношения к тому или другому кандидату, я считаю, что это скандал. Даже если бюллетени были доступны на избирательном участке, налицо кампания деморализации или изощренного запугивания, проводимая по всей стране по отношению к каждому. Мы очень далеки от демократии", — цитирует Sputnik письмо читателя.
🚨 Alerte 🚨— Gilles Ardinat (@ArdinatGilles) 5 мая 2017 г.
Bulletin de vote @MLP_officiel DÉCHIRÉ dans la profession de foi reçue ce matin.
Un scandale de grande ampleur? pic.twitter.com/QMfEi8fbH0
Soyez vigilants: des bulletins déchirés ou raturés (et donc nuls) sont envoyés avec les professions de foi! pic.twitter.com/Ivd8fUq0uL— Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 3 мая 2017 г.
3 bulletins #MLP sur quatres reçus chez moi sont nuls car déchirés…#Presidentielle2017 pic.twitter.com/qJkpS5aFdM— JΞΛN DΞΛVX (@DeauxJean) 6 мая 2017 г.
Ранее пользователи соцсетей публиковали фотографии, на которых было видно, что бюллетени за Ле Пен были повреждены, что делало их недействительными.
Голосование во втором туре выборов президента Франции состоялось 7 мая. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон сумел опередить кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен, набрав более 65% голосов после подсчета 95% бюллетеней.
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