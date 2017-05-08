Избиратели сообщили о рассылке испорченных бюллетеней на выборах во Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Избиратели отметили ряд нарушений на выборах президента Франции, в частности, порчу бюллетеней, пишет Sputnik France.

Так, житель департамента Савойя Жюльен Дюран направил в редакцию Sputnik электронное письмо, в котором сообщил, что бюллетени за Марин Ле Пен, извлеченные из трех запечатанных конвертов с агитационными материалами, были надорваны, в то время как находившиеся там же бюллетени за Макрона остались целыми. Есть возможность того, что при голосовании некоторые избиратели по невнимательности могли воспользоваться поврежденными бюллетенями, пишет издание.

Другой избиратель также сообщил о том, что конверт с разорванным бюллетенем за Ле Пен и целым бюллетенем за Макрона получила его мать, проживающая в департаменте Дром. "Независимо от отношения к тому или другому кандидату, я считаю, что это скандал. Даже если бюллетени были доступны на избирательном участке, налицо кампания деморализации или изощренного запугивания, проводимая по всей стране по отношению к каждому. Мы очень далеки от демократии", — цитирует Sputnik письмо читателя.

🚨 Alerte 🚨

Bulletin de vote @MLP_officiel DÉCHIRÉ dans la profession de foi reçue ce matin.

Un scandale de grande ampleur? pic.twitter.com/QMfEi8fbH0 — Gilles Ardinat (@ArdinatGilles) 5 мая 2017 г.

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Soyez vigilants: des bulletins déchirés ou raturés (et donc nuls) sont envoyés avec les professions de foi! pic.twitter.com/Ivd8fUq0uL — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 3 мая 2017 г.

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​Ранее пользователи соцсетей публиковали фотографии, на которых было видно, что бюллетени за Ле Пен были повреждены, что делало их недействительными.

Кроме порчи бюллетеней, зафиксировано и их похищение, пишет Sputnik. Так, на одном из избирательных участков в департаменте Кот-д'Ор исчезли 835 бюллетеней с именем Марин Ле Пен, бюллетени с именем ее соперника же остались нетронутыми. Похитители по неизвестной причине оставили на участке 141 бюллетень с именем кандидата от "Национального Фронта" из 976. Мэр коммуны Надин Мютен, однако, сумела достать бюллетени Марин Ле Пен в городе Дижон. Жандармерия составила по факту правонарушения протокол.

Голосование во втором туре выборов президента Франции состоялось 7 мая. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон сумел опередить кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен, набрав более 65% голосов после подсчета 95% бюллетеней.