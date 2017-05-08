На западе Франции протестующих против Макрона разогнали слезоточивым газом

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Французская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона участников акции протеста против побеждающего на выборах президента лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона в городе Нант на западе страны, сообщает агентство Франс Пресс.

По информации агентства, в акции протеста приняли участие по меньшей мере 450 человек. Демонстранты развернули транспарант с надписью "Будем непокорными!" и выкрикивали лозунги с требованиями отставки Макрона.

По данным агентства, в результате столкновения демонстрантов с силами правопорядка один полицейский получил ранение от удара бутылкой. В отделение полиции были доставлены 13 человек.

Ранее сообщалось, что в 20-м округе Парижа в районе Ментильмонтань произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция применила слезоточивый газ после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%. В обоих департаментах подсчет голосов завершен.