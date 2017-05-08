Макрон заявил, что Европа и мир ожидают от Франции побед

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Лидирующий на президентских выборах во Франции основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон заявил в ходе выступления перед своими сторонниками у Лувра, что Европа и мир ожидают от Франции побед, и Франция оправдает эти ожидания.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 32,2 миллиона бюллетеней (90%), Макрон набирает 64,94%, Ле Пен — 35,06%.

"Да, сегодня вечером мы выиграли право, право, которое обязывает нас. Вы выбрали отвагу, и мы поддержим ее, и каждый предстоящий день мы будем продолжать ее нести, потому что это то, чего ждут французы и француженки, потому что это то, чего Европа и мир ждут от нас", — заявил Макрон.

По его словам, они ждут, что "Франция вновь их удивит, что Франция будет самой собой, и это то, что мы сделаем".

"Я буду защищать вас перед лицом угроз, я буду сражаться за вас против лжи, против бездействия, неэффективности, чтобы улучшить жизнь каждого. Я буду уважать всех и каждого", — отметил Макрон.

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