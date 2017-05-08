Сторонники Макрона покидают площадь перед Лувром

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Сторонники лидирующего во втором туре выборов президента Франции Эммануэля Макрона покидают площадь перед Лувром, где только что выступил их кандидат, передает корреспондент РИА Новости.

Макрон вышел к ожидавшим его на площади тысячам человек один, медленной походкой направившись из-под одной из арок Лувра к пустующей сцене. Его речь сторонники встретили несколькими взрывами одобрения. Особенно им понравились заявления о том, что выборы выиграл не только он, но и вся Франция, что голосовавшие за него являют собой порыв. Они оценили и обещания сделать так, чтобы на следующих выборах крайним политическим течениям не досталось голосов, а также помочь Франции удивить ее международных партнеров.

Поприветствовав супругу Макрона Бриджит и его команду, поднявшихся на сцену по окончании речи кандидата, сторонники начали покидать площадь. Причем, по словам многих из них, вполне довольными.

"Конечно, мы довольны этой победой. Но завтра начинается еще одна битва, цель – получить президентское большинство. Начинается работа по подготовке к парламентским выборам, чтобы он мог сформировать большинство в Национальном собрании и реализовать свою программу", — сказал РИА Новости один из сторонников Макрона, Жульен де Сантос, предприниматель и депутат муниципального совета в департаменте Валь-д"Уаз.

Из группы молодых людей, пришедших поддержать Макрона и размахивавших триколорами во время его выступления, рассказать о своих ощущениях РИА Новости согласился только один – архитектор Клемент.

"Да, конечно", — заявил он, отвечая на вопрос, доволен ли он выступлениями своего кандидата после объявления результатов голосования. Теперь, по его словам, необходимо, "чтобы это заработало, в особенности все, что касается экономики и трудоустройства".

"Этого французы ждут больше всего, и это не должны блокировать ни оппозиция, ни профсоюзы", — считает собеседник агентства.

Финансист Патрик, пришедший на митинг с Франсуазой, которая работает администратором выставки, отметил, что его кандидат "умеет собирать" людей вместе. "Теперь нужно, чтобы ему хватило отваги, чтобы он сделал то, за что его избрали. Он оптимистичен, это хорошо, он любит Европу", — считает сторонник Макрона.

Он подчеркнул, что Макрону теперь "необходимо выиграть парламентские выборы". "Если этого не произойдет, будет катастрофа", — заявила, в свою очередь, Франсуаза.

Для некоторых гостей митинга вечер еще не завершился – прерванное речью Макрона выступление продолжил диджей Ришар Орлински (Richard Orlinski). Однако ему пришлось еще раз прерваться – на этот раз после технической поломки, из-за которой у артиста пропал звук. Ситуацию удалось исправить через несколько минут, и праздник у самых стойких сторонников Макрона продолжился.

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