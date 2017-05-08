США
8.058 мая00:52МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Сторонники Макрона покидают площадь перед Лувром

Сюжет:
Выборы президента Франции (1054)
00:5008.05.2017
0120

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Сторонники лидирующего во втором туре выборов президента Франции Эммануэля Макрона покидают площадь перед Лувром, где только что выступил их кандидат, передает корреспондент РИА Новости.

Макрон вышел к ожидавшим его на площади тысячам человек один, медленной походкой направившись из-под одной из арок Лувра к пустующей сцене. Его речь сторонники встретили несколькими взрывами одобрения. Особенно им понравились заявления о том, что выборы выиграл не только он, но и вся Франция, что голосовавшие за него являют собой порыв. Они оценили и обещания сделать так, чтобы на следующих выборах крайним политическим течениям не досталось голосов, а также помочь Франции удивить ее международных партнеров.

Поприветствовав супругу Макрона Бриджит и его команду, поднявшихся на сцену по окончании речи кандидата, сторонники начали покидать площадь. Причем, по словам многих из них, вполне довольными.

"Конечно, мы довольны этой победой. Но завтра начинается еще одна битва, цель – получить президентское большинство. Начинается работа по подготовке к парламентским выборам, чтобы он мог сформировать большинство в Национальном собрании и реализовать свою программу", — сказал РИА Новости один из сторонников Макрона, Жульен де Сантос, предприниматель и депутат муниципального совета в департаменте Валь-д"Уаз.

Из группы молодых людей, пришедших поддержать Макрона и размахивавших триколорами во время его выступления, рассказать о своих ощущениях РИА Новости согласился только один – архитектор Клемент.

"Да, конечно", — заявил он, отвечая на вопрос, доволен ли он выступлениями своего кандидата после объявления результатов голосования. Теперь, по его словам, необходимо, "чтобы это заработало, в особенности все, что касается экономики и трудоустройства".

"Этого французы ждут больше всего, и это не должны блокировать ни оппозиция, ни профсоюзы", — считает собеседник агентства.

Финансист Патрик, пришедший на митинг с Франсуазой, которая работает администратором выставки, отметил, что его кандидат "умеет собирать" людей вместе. "Теперь нужно, чтобы ему хватило отваги, чтобы он сделал то, за что его избрали. Он оптимистичен, это хорошо, он любит Европу", — считает сторонник Макрона.

Он подчеркнул, что Макрону теперь "необходимо выиграть парламентские выборы". "Если этого не произойдет, будет катастрофа", — заявила, в свою очередь, Франсуаза.

Для некоторых гостей митинга вечер еще не завершился – прерванное речью Макрона выступление продолжил диджей Ришар Орлински (Richard Orlinski). Однако ему пришлось еще раз прерваться – на этот раз после технической поломки, из-за которой у артиста пропал звук. Ситуацию удалось исправить через несколько минут, и праздник у самых стойких сторонников Макрона продолжился.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена