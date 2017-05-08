Премьер-министр Канады поздравил Макрона с победой на выборах

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 8 мая — РИА новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил лидера движения "Вперёд" Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

"Поздравляю Эммануэля Макрона! Надо скорее встретиться и продолжить укреплять братские связи между Канадой и Францией", — написал Трюдо в своем микроблоге в Twitter.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%), Макрон набирает 65,48%, Марин Ле Пен — 34,52%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>