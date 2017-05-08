Клинтон назвала победу Макрона поражением "для вмешивающихся в демократию"

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-кандидат Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что победа Эммануэля Макрона на выборах во Франции — это поражение для тех, кто вмешивается в работу демократии.

"Победа для Макрона, для Франции, ЕС и мира. Поражение для тех, кто вмешивается в демократию. (Хотя СМИ говорят, что я не могу об этом говорить)", — написала Клинтон в Twitter.

Клинтон проиграла президентские выборы Дональду Трампу и обвинила в этом директора ФБР Джеймса Коми, который вел против нее расследование, а также "российское вмешательство", которое неоднократно опровергали в Москве. СМИ в США в ходе предвыборной кампании в целом поддерживали Клинтон, и жалобы на необъективность СМИ для нее нетипичны, в отличие от Трампа.

Супруг Клинтон, экс-президент США Билл Клинтон, также поздравил Макрона. "Мои поздравления избранному президенту Эммануэлю Макрону и народу Франции", — написал Клинтон в Twitter.