В Париже за Макрона проголосовали 90% избирателей

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Подавляющее большинство избирателей в Париже — 90% — проголосовало во втором туре выборов президента Франции за лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона, сообщила в ночь на понедельник мэр столицы Анн Идальго.

"В Париже 90% голосов были за Эммануэля Макрона, и только 10% за крайне правых. Горжусь парижанами", — написала Идальго в своем аккаунте в Twitter.

À #Paris, 90% des suffrages pour @EmmanuelMacron et seulement 10% pour l'extrême-droite. Fière des Parisiens! — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 7 мая 2017 г.

​Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одерживает верх во втором туре президентских выборов во Франции, набирая 64,94% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 32,2 миллиона бюллетеней (90%).

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