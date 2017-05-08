Руководство ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара поздравило Макрона

ДУБАЙ, 8 мая — РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Халифа бен Зейид Аль Нахайян направил телеграмму с поздравлением Эммануэлю Макрону лидирующему на выборах президента Франции, в которой выразил "самые искренние поздравления и пожелания президенту Макрону успеха".

Глава ОАЭ заявил о желании "развивать отношения между двумя странами в различных областях на благо двум народам". Свои поздравления новому президенту Франции также адресовали наследный принц Абу-Даби и премьер-министр ОАЭ правитель Дубая.

Телеграммы с поздравлениями Макрону направили король, наследный принц и премьер-министр Бахрейна. В телеграмме король Бахрейна выразил "самые наилучшие поздравления" и пожелал новому президенту Франции "удачи в выполнении президентской миссии для воплощения надежд и чаяний дружественного французского народа ради большего прогресса, благополучия и процветания". При этом бахрейнский король указал, что "исторически крепкие отношения, которые связывают Бахрейн и Францию, переживают расцвет в различных областях".

"Самые искренние поздравления и наилучшие пожелания оправдать доверие французского народа" пожелал Макрону эмир Кувейта шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах "от своего имени, от имени правительства эмирата и его народа".

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани ограничился кратким поздравлением в адрес Макрона, пожелав "успеха на его посту и развития отношений между двумя дружественными странами".

Из шести стран Персидского залива только Саудовская Аравия пока не поздравила нового президента Франции, который критически высказывался в ее адрес в период избирательной кампании, пообещав пересмотреть политику Франции в ее адрес.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Во втором туре Макрон лидирует, по данным МВД страны по результатам подсчета 90% бюллетеней, набирая 64,94% голосов.