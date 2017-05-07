Полиция блокировала в баре активистов, устроивших манифестацию в Париже

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Полиция блокировала бар, где закрылись активисты-антифашисты, организовавшие манифестацию на востоке Парижа в районе Ментильмонтань, в ходе которой ранее произошли столкновения, сообщает корреспондент РИА Новости.

Другие участники акции опасаются, что в ближайшее время стражи порядка начнут штурм. Полиция медленно оттесняет остальных людей от входа в бар, пока никаких активных действий ни полицейские, ни манифестанты не предпринимают.

В районе бара находятся усиленные подразделения полиции и жандармерии, вдоль улицы стоят несколько десятков полицейских микроавтобусов, полицейские экипированы щитами, шлемами, у некоторых автоматическое оружие для стрельбы резиновыми пулями.

В районе площади Республики, куда пошла часть манифестантов, ситуация спокойная, столкновений нет.

Ранее в 20-м округе Парижа в районе Ментильмонтань произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция применила слезоточивый газ после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 63,69% после подсчета 80% голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 36,31%.