Депутат Нацфронта назвал одну из предвыборных ошибок Ле Пен

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутат "Национального фронта" Марион Марешаль Ле Пен считает, что лидер партии, ее тетя Марин Ле Пен слишком поздно смягчила свою позицию по вопросу евро, и французские избиратели ее не поняли, сообщает агентство Reuters.

"Марин Ле Пен была права, когда говорила, хоть и поздно, что выход из зоны евро не был предварительным условием для всей экономической политики, и что она собиралась провести референдум", — приводит агентство слова племянницы Марин Ле Пен.

Она пояснила, что вопрос евро являлся предметом опасений у французов, и их нужно было успокоить. "Нужно было успокоить французов в вопросе евро, потому что, честно говоря, он вызывал опасения у наших соотечественников", — заключила Марион Марешаль Ле Пен.

Депутат добавила, что результаты второго тура показывают, что Нацфронту необходимо "извлечь уроки" из поражения Марин Ле Пен. "Очевидно, что есть несколько уроков, которые нужно извлечь", — отметила она.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одерживает верх во втором туре президентских выборов во Франции: после подсчета 27 миллионов бюллетеней (75%) он набирает 63,16% голосов, Ле Пен идет второй с 36,84%.

В первом туре выборов за Ле Пен проголосовали 7,7 миллиона избирателей. Во втором туре к 22.10 она уже набрала 8,7 миллиона голосов.

Макрона к настоящему моменту поддержали 15 миллионов человек.

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