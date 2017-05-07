Президентство Макрона не будет безоблачным, считает депутат Госдумы

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Предвыборная риторика лидирующего на выборах президента Франции Эмманюэля Макрона будет серьезно скорректирована в сторону прагматизма, вместе с тем, его президентство не будет безоблачным в связи с несколькими обстоятельствами, полагает депутат Госдумы, член депутатской группы по связям с парламентом Французской республики Евгений Ревенко.

"Что касается президенства Макрона, полагаю, что оно не будет безоблачным. Уже в период избирательной кампании заложено несколько серьёзных подводных камней. Один из них — приближающиеся парламентские выборы. Национальное собрание совсем скоро будет серьезным образом обновлено, и на кого будет опираться Макрон — большой вопрос", — сказал РИА Новости Ревенко.

Во внешней политике, как считает депутат, Макрону предстоит "сложно лавировать между Западом и Востоком, выбирая основной вектор". "Уже в финале своей избирательной кампании Макрон это осознал, и, как мы слышали и видели, заявления, которые он делал, они уже были не столь однозначны по отношению к России", — отметил Ревенко.

Кроме того, он подчеркнул, что новому лидеру Франции "придётся лавировать еще и между двумя женщинами". "Ле Пен он обошёл, но есть две женщины, от которых он никуда не денется – это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель. И вот здесь, я полагаю, будет достаточно много сложностей", — считает парламентарий.

Ревенко подчеркнул, что партия "Единая Россия", безусловно, рассчитывает на сотрудничество с вновь избранным лидером Франции, страны, которая является одним из основных европейских партнеров России. "Полагаю, что предвыборная риторика будет серьезным образом скорректирована в сторону прагматизма. Мы ценим отношения с Францией. История знает успешные периоды сотрудничества, в том числе и с социалистами", — подчеркнул депутат.

Он поздравил французов с завершением одной из самых драматичных и бурных президентских гонок.