Телеканал TF1 показал танцующую после поражения Марин Ле Пен

Второй тур президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен. 7 мая 2017

Второй тур президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен. 7 мая 2017

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Французский телеканал TF1 показал в прямом эфире проигравшую президентские выборы кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен танцующей под музыку со своими соратниками и сторонниками.

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Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ранее Ле Пен признала победу своего соперника, поздравив его с победой.

На кадрах, которые перебивали прямую трансляцию с площади перед Лувром, где ожидается выступление Макрона, Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.

Marine Le Pen a rejoint la piste de dance après 22h pour faite la fête avec les élus et militants… pic.twitter.com/C1tWIiBtas — Langlet Julien (@julien_langlet) 7 мая 2017 г.

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