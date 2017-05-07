Телеканал TF1 показал танцующую после поражения Марин Ле Пен

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Французский телеканал TF1 показал в прямом эфире проигравшую президентские выборы кандидата от "Нацфронта" Марин Ле Пен танцующей под музыку со своими соратниками и сторонниками.
@MikeStnm_ célébrant la défaite de Marine LePen pic.twitter.com/FwnpYTXBss— # (@___YOM_6) 7 мая 2017 г.
Согласно данным МВД Франции после подсчета 75% бюллетеней, Эммануэль Макрон лидирует на выборах во Франции с 63,16% голосов. Ранее Ле Пен признала победу своего соперника, поздравив его с победой.
На кадрах, которые перебивали прямую трансляцию с площади перед Лувром, где ожидается выступление Макрона, Ле Пен танцует в окружении соратников с улыбкой на улице.
Marine Le Pen a rejoint la piste de dance après 22h pour faite la fête avec les élus et militants… pic.twitter.com/C1tWIiBtas— Langlet Julien (@julien_langlet) 7 мая 2017 г.
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