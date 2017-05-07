Меланшон надеется на большинство в парламенте при "слабом президенте"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон считает, что на предстоящих в июне парламентских выборах его партия сможет "сформировать новое парламентское большинство" и призывает своих сторонников "порвать с прошлым".

"Парламентские выборы должны показать, что после голосования из соображений отказа и страха, пора делать позитивный выбор. Я призываю всех, кто хочет порвать с прошлым, голосовать на парламентских выборах за "Непокорившуюся Францию", — заявил Меланшон во время выступления по итогам объявления первых официальных результатов второго тура президентских выборов во Франции. Его запись опубликована на странице Меланшона в социальной сети Facebook.

Он считает, что избранный президент станет самым слабым лидером страны за всю ее историю и призвал 6 миллионов своих сторонников объединиться для победы на парламентских выборах. "Сегодня начинается самое жалкое президентство за всю историю V Республики, которое уничтожит почти все доверие к ней", — сказал Меланшон.

Лидер "Непокорившейся Франции" подчеркнул, что второй тур президентских выборов показал, что страна все же дала отпор "крайне-правым". "Но несмотря ни на что, через отказ от голосования, испорченные и пустые бланки, а также через голоса, отданные Эммануэлю Макрону, наша страна массово дала отпор крайне-правым, потому что они не вписываются в республиканскую идентичность Франции", — заключил политик.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон. По данным МВД, во втором туре Макрон лидирует с 62,78% голосов после подсчета 70,5% бюллетеней, Марин Ле Пен получает 37,22%.