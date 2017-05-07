Меркель поздравила Макрона с победой на выборах президента Франции

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции, заявил в воскресенье официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель сердечно поздравила Эммануэля Макрона вечером по телефону с победой на выборах. Она оценила его вступление в предвыборной борьбе в объединенный и открытый миру Европейский союз. Решение французских избирателей является четким сигналом о приверженности Европе", — заявил Зайберт, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

По данным МВД Франции по результатам подсчета 25,4 миллионов бюллетеней (70,5%), Макрон получает 62,78%, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен — 37,22%.

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