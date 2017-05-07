Премьер Греции надеется вместе с Макроном изменить курс Европы

АФИНЫ, 7 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции и высказал надежду вместе с ним изменить курс Европы.

"Победа Эммануэля Макрона является глотком воздуха для Франции и для всей Европы. Я уверен, что мы будем тесно работать вместе, чтобы изменить курс Европы, вновь вдохновить ее народы, чтобы никогда не пережить кошмар крайне правых", — написал премьер-министр Греции в своём официальном аккаунте в твиттере.

После первого тура выборов Ципрас дважды вмешивался в ход избирательной кампании во Франции — после оглашения результатов первого тура премьер Греции позвонил Макрону и пожелал ему победы во втором туре выборов, а затем на саммите лидеров Евросоюза в конце апреля в Брюсселе обсуждал как помочь Макрону в борьбе с лидером "Национального фронта" Мари Ле Пен. Хотя Ципрас критикует правых во Франции, сам он после прихода к власти поддержал режим на Украине, установившийся в результате устроенного ультраправыми государственного переворота.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>