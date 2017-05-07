ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Столкновения на востоке Парижа прекратились, часть демонстрантов направилась в сторону площади Республики, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что столкновения начались в районе Менилмонтан (Ménilmontant) в 20-м округе Парижа, полиция применила слезоточивый газ.

Некоторые из демонстрантов по ходу движения переворачивали мусорные баки, однако столкновений с полицией больше не было. По оценке корреспондента РИА Новости, около 200 демонстрантов блокированы в том месте, где начинались столкновения, и поют песни.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>