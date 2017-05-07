Гарри Каспаров прокомментировал победу Макрона на выборах

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА новости, Виктория Иванова. Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров назвал победу лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона на выборах президента Франции "победой современной цивилизации".

"Победа современной цивилизации. Теперь Макрону предстоит взяться за проблемы, которые так легко могут бросить вызов (цивилизации — ред.)", — написал Каспаров в своем микроблоге в Twitter.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон уверенно лидирует во втором туре президентских выборов во Франции с 62,34% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 22 миллионов бюллетеней (60%). Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 37,66%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>