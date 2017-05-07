Президент Грузии поздравил Макрона с победой на выборах во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ТБИЛИСИ, 7 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил с победой во втором туре выборов президента во Франции Эммануэля Макрона.

"Хочу поздравить от всего сердца с победой на президентских выборах во Франции и пожелать удачи в вашей государственной деятельности. Сегодняшним выбором французский народ подтвердил своё доверие к вам и стремление к последующему развитию",- сказано в заявлении грузинского главы государства.

Маргвелашвили в заявлении отметил, насколько крепкие и долгие историческо-культурные отношения между грузинами и французами.

"Мы делаем сильнее друг друга и тем самым делаем сильнее международную безопасность. Франция является стратегическим партнером Грузии и она поддерживает наше стремление к европейской и евроатлантической интеграции",- заявил Маргвелашвили.

По данным МВД, Макрон лидирует с 62,34% голосов после подсчета 60% бюллетеней.

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