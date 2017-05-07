Макрон лидирует на выборах во Франции с 62,34% подсчета 60% голосов

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон уверенно лидирует во втором туре президентских выборов во Франции с 62,34% голосов, свидетельствуют данные МВД по результатам подсчета 22 миллионов бюллетеней (60%)

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 37,66%.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.