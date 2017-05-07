Белый дом рассчитывает на тесное сотрудничество с Францией

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом рассчитывает на тесное сотрудничество с Францией после избрания Эммануэля Макрона президентом страны, заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

По данным МВД, Макрон лидирует с 62,34% голосов после подсчета 60% бюллетеней.

"Мы поздравляем избранного президента Макрона и народ Франции с успешными президентскими выборами. Мы рассчитываем на работу с новым президентом и продолжение нашего тесного сотрудничества с правительством Франции", — заявил Спайсер.

Ранее Макрона поздравил президент США Дональд Трамп.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>