Во Франции 4,2 миллиона человек голосовали пустым бюллетенем, показал опрос

Мужчина голосует во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Париже, Франция, 7 мая 2017 года

Мужчина голосует во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Париже, Франция, 7 мая 2017 года

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Во втором туре выборов президента Франции 4,2 миллиона избирателей проголосовали пустым бюллетенем, свидетельствуют данные опроса компаний Ipsos и Sopra Steria, обнародованные в воскресенье после закрытия избирательных участков.

Всего в списки избирателей во Франции внесены 47,6 миллиона граждан страны. По данным социологов, 8,9% от этого числа опустили в урну пустой бюллетень, не поддержав ни одного кандидата.

Число испорченных бюллетеней не сообщается.

По данным опроса на 20.55 парижского времени (21.55 мск), лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона поддерживают 65,8% избирателей, тогда как за лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовали 34,2%.

По данным опроса компании Ifop, Макрон получил поддержку 65,5% избирателей, а Ле Пен — 34,5%.