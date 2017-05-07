Во Франции 4,2 миллиона человек голосовали пустым бюллетенем, показал опрос

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Во втором туре выборов президента Франции 4,2 миллиона избирателей проголосовали пустым бюллетенем, свидетельствуют данные опроса компаний Ipsos и Sopra Steria, обнародованные в воскресенье после закрытия избирательных участков.
Число испорченных бюллетеней не сообщается.
По данным опроса на 20.55 парижского времени (21.55 мск), лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона поддерживают 65,8% избирателей, тогда как за лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовали 34,2%.
По данным опроса компании Ifop, Макрон получил поддержку 65,5% избирателей, а Ле Пен — 34,5%.
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