Макрон заявил, что хочет представлять интересы всех избирателей

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Побеждающий на президентских выборах во Франции лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон поблагодарил избирателей за поддержку, заявив, что в расколотом французском обществе он будет прислушиваться к голосам всех избирателей, в том числе тех, кто поддерживал его соперницу Марин Ле Пен.

"Сегодня вечером я хочу обратиться с республиканским приветствием к Марин Ле Пен. Я знаю о том, какое разделение существует в нашей нации", — заявил Макрон, выразив также благодарность избирателям, которые проголосовали за него во втором туре.

По его словам, это именно разделение привело многих граждан к крайностям при голосовании. Макрон заявил, что видит своей задачей бороться с этими разделительными линиями, чтобы представлять интересы всех французов.

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