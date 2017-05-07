Глава МВД Франции поздравил Макрона с победой на президентских выборах

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль поздравил основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах.
По его словам, окончательные результаты будут известны гораздо позже, а в середине недели их утвердит Конституционный совет.
"Сегодня вечером французы сделали четкий демократический выбор. Я направляю Эммануэлю Макрону свои самые искренние поздравления. В этот столь важный для нашей страны и такой тяжелый для Европы момент я желаю ему в ходе предстоящей пятилетки полного успеха на службе Франции и французам", — заявил Фекль.
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