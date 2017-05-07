Слуцкий: голоса во Франции отдали не за Макрона, а против местного Brexit

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На выборах президента во Франции избиратели голосовали, скорее, не за Эммануэля Макрона, а против возможного Brexit; на парламентских выборах социалисты и республиканцы захотят взять реванш, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Победа лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента Франции была предсказуема и закономерна, особенно в условиях когда для достижения такого результата были брошены все пропагандистские ресурсы не только во Франции, но по всей Европе. Это было голосование скорее не за Макрона, а против возможного повторения сценария Brexita в Пятой Республике", — заявил Слуцкий журналистам в воскресенье.

Вместе с тем он отметил, что игра ещё не окончена. "В середине июня предстоят парламентские выборы во Франции. Думаю, схватка, как и пообещала Ле Пен, продолжится на этом поле. И здесь не надо сбрасывать со счетов и те партии, которые явно захотят взять реванш. Это, прежде всего, республиканцы и социалисты", — считает парламентарий.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. По данным МВД, Макрон лидирует с 61,18% голосов после подсчета 40% бюллетеней.