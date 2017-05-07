Казначей Нацфронта назвала результат Ле Пен "очень хорошей базой"

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Казначей партии "Национальный фронт" Валерран де Сен-Жюст считает, что 11 миллионов избирателей, отдавших свой голос за кандидата в президенты от партии Марин Ле Пен — это "очень хорошая база".
"Очень высокие цифры, 11 миллионов избирателей, которые голосовали за Марин Ле Пен, — составляют очень хорошую базу", — написал де Сен-Жюст в своем аккаунте в сети Twitter.
"Le très haut chiffre de 11 millions d'électeurs qui ont voté pour @MLP_officiel constitue un socle considérable." @LCI— W. de SAINT JUST (@wdesaintjust) 7 мая 2017 г.
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