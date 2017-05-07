Премьер Италии назвал победу Макрона надеждой для Европы

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года

РИМ, 7 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони приветствует победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

"Да здравствует президент Макрон. Над Европой кружит надежда", — написал Джентилони в своем микроблоге в Twitter. Накануне голосования итальянский премьер выражал надежду на "проевропейский" итог выборов в такой "дружественной и близкой" Италии стране, как Франция.

К поздравлениям успел присоединиться и лидер правящей Демократической партии Маттео Ренци, который в воскресенье был назначен на пост ее секретаря по итогам прошедших по всей стране праймериз.

"Победа Макрона открывает новую необыкновенную страницу надежды для Франции и для Европы", — написал Ренци в своем микроблоге в Twitter.

После подсчета 40% голосов, по данным МВД, Макрон побеждает на президентских выборах во Франции с 61,18% голосов.

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