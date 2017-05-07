Сторонники Макрона начали праздновать победу своего кандидата

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Сторонники Эммануэля Макрона, лидирующего во втором туре президентских выборов во Франции, продолжают прибывать на площадь перед Лувром, где должен выступить их кандидат, и танцуют под музыку американского певца Криса Кэба.

Кэб поднялся на сцену, где вскоре должен выступить сам Макрон, после 20.00 (21.00 мск), практически сразу после объявления предварительных результатов. Он исполнил в нескольких обработках перепетый им хит Стинга Englishman in New York под ликование сторонников лидера второго тура, которые размахивали выданными им на входе на площадь триколорами.

После получасового выступления артиста на двух гигантских экранах, установленных на площади, стали показывать эфир французского телеканала France 2, и сторонники встречали довольными или недовольными выкриками заявления гостей прямого эфира.

Sur l'esplanade du Louvre à Paris, explosion de joie des supporters d'Emmanuel Macron à l'annonce des estimations à 20h #Presidentielle2017 pic.twitter.com/3O8TBEJeyx — franceinfo (@franceinfo) 7 мая 2017 г.

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При этом не все те, кто пришел поддержать лидирующего на выборах Макрона, голосовали именно за его программу. Некоторые выступали, прежде всего, против его соперницы – лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Для меня (эта победа) – это заграждение против Марин Ле Пен. Я лично не стала бы голосовать за него, если бы он не выступал против Марин Ле Пен", — сказала РИА Новости пришедшая поддержать Макрона со своей семьей Режин, признавшись, что именно из этих соображений голосовала за него с первого тура.

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