В штабе Макрона назвали кибератаку нападением на французскую демократию

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

КИБЕРАТАКА НА ШТАБ МАКРОНА – ЭТО НАПАДЕНИЕ НА ФРАНЦУЗСКУЮ ДЕМОКРАТИЮ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ШТАБА КАНДИДАТА РИА НОВОСТИ

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