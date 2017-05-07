Порошенко поздравил Макрона с победой на президентских выборах

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции и отметил, что рассчитывает на "амбициозное сотрудничество" и активизацию "нормандского формата" по урегулированию украинского кризиса.

"Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа Единой Европе! Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата!", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По последним данным МВД, Макрон лидирует с 59,93% голосов. Его соперник, Марин Ле Пен, уже поздравила его с победой.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>