Профессор: внешняя политика Франции при Макроне кардинально не изменится

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Внешняя политика Франции после избрания президентом страны Эммануэля Макрона не претерпит коренных изменений и будет ориентирована на США, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%). По итогам второго тура Ле Пен уже признала свое поражение и поздравила с победой Макрона. Первые данные МВД показывают, что Макрон побеждает с 60,19% голосов.

"В том, что касается внешней политики, я не думаю, что произойдут большие изменения — как во внешней, так и во внутренней политике — по сравнению с предыдущим периодом. Так же, как и Олланд (Франсуа Олланд, действующий глава государства), Макрон принадлежит к той части французского истеблишмента, которая является проатлантической", — заявила Обичкина, комментируя ход выборов.

По мнению эксперта, ориентация на Вашингтон является "сознательным выбором французского истеблишмента". "Не потому, что им нравится Америка, хотя сам по себе американский опыт кажется им привлекательным, но потому, что США — самая сильная в технологическом, военном и экономическом отношениях страна. Поэтому когда французы выбирают себе нишу в сегодняшнем мире — особенно перед лицом таких вызовов, как ИГИЛ (группировка "Исламское государство", признана террористической и запрещена в РФ) — им нужно обеспечивать собственную безопасность", — полагает Обичкина.

Как отметила аналитик, если такой подход будет противоречить хорошим отношениям с РФ, "отношения с ней, конечно, будут принесены в жертву этому выбору". Она не исключила, что Париж вместе с Вашингтоном смогут развернуться к сотрудничеству с Москвой — по крайней мере в том, что касается борьбы с ИГ. "Однако это все "если", тогда как выбор в пользу "атлантизма" — это выбор осознанный и очень серьезный", — добавила эксперт.

По ее мнению, победа Макрона свидетельствует, что для французов лозунг "Свобода, Равенство и Братство" не утратил актуальности. "Под этим девизом воспитываются новые поколения французов, которые считают, что общество, основанное на равенстве, уважении прав каждого и солидарности – в том числе, со стороны государства – не пустые слова", — сказала Обичкина.

В то же время, по ее мнению, очень тревожным является тот факт, что все большее число французов склонны выбирать между республиканскими ценностями и теми, которые предлагает партия "Национальный фронт". Отчасти такой выбор встает "из-за нескольких затянувшихся экономических кризисов, которые породили высокую безработицу, закрытие предприятий, бедственное положение кадровых рабочих и целых регионов во Франции, отсутствие надежд на будущее", считает эксперт.

"В той республиканской парадигме, в которой развивалась Франция после Второй мировой войны, это сказалось на очень большом росте популярности идей "Национального фронта". Макрону, когда он станет президентом, нужно будет в первую очередь заняться этим", — констатировала собеседница агентства.

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