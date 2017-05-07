Профессор: внешняя политика Франции при Макроне кардинально не изменится

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Внешняя политика Франции после избрания президентом страны Эммануэля Макрона не претерпит коренных изменений и будет ориентирована на США, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
"В том, что касается внешней политики, я не думаю, что произойдут большие изменения — как во внешней, так и во внутренней политике — по сравнению с предыдущим периодом. Так же, как и Олланд (Франсуа Олланд, действующий глава государства), Макрон принадлежит к той части французского истеблишмента, которая является проатлантической", — заявила Обичкина, комментируя ход выборов.
Как отметила аналитик, если такой подход будет противоречить хорошим отношениям с РФ, "отношения с ней, конечно, будут принесены в жертву этому выбору". Она не исключила, что Париж вместе с Вашингтоном смогут развернуться к сотрудничеству с Москвой — по крайней мере в том, что касается борьбы с ИГ. "Однако это все "если", тогда как выбор в пользу "атлантизма" — это выбор осознанный и очень серьезный", — добавила эксперт.
По ее мнению, победа Макрона свидетельствует, что для французов лозунг "Свобода, Равенство и Братство" не утратил актуальности. "Под этим девизом воспитываются новые поколения французов, которые считают, что общество, основанное на равенстве, уважении прав каждого и солидарности – в том числе, со стороны государства – не пустые слова", — сказала Обичкина.
"В той республиканской парадигме, в которой развивалась Франция после Второй мировой войны, это сказалось на очень большом росте популярности идей "Национального фронта". Макрону, когда он станет президентом, нужно будет в первую очередь заняться этим", — констатировала собеседница агентства.
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