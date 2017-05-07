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Макрон лидирует на президентских выборах с 59,93% голосов
В мире

Профессор: внешняя политика Франции при Макроне кардинально не изменится

Сюжет:
Выборы президента Франции (987)
21:3607.05.2017
(обновлено: 21:37 07.05.2017)
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во Франции. Архивное фотоВторой тур президентских выборов во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Внешняя политика Франции после избрания президентом страны Эммануэля Макрона не претерпит коренных изменений и будет ориентирована на США, считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Второй тур президентских выборов во Франции. Эммануэль Макрон. 7 мая 2017
© REUTERS / Christophe Ena
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В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%). По итогам второго тура Ле Пен уже признала свое поражение и поздравила с победой Макрона. Первые данные МВД показывают, что Макрон побеждает с 60,19% голосов.

"В том, что касается внешней политики, я не думаю, что произойдут большие изменения — как во внешней, так и во внутренней политике — по сравнению с предыдущим периодом. Так же, как и Олланд (Франсуа Олланд, действующий глава государства), Макрон принадлежит к той части французского истеблишмента, которая является проатлантической", — заявила Обичкина, комментируя ход выборов.

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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По мнению эксперта, ориентация на Вашингтон является "сознательным выбором французского истеблишмента". "Не потому, что им нравится Америка, хотя сам по себе американский опыт кажется им привлекательным, но потому, что США — самая сильная в технологическом, военном и экономическом отношениях страна. Поэтому когда французы выбирают себе нишу в сегодняшнем мире — особенно перед лицом таких вызовов, как ИГИЛ (группировка "Исламское государство", признана террористической и запрещена в РФ) — им нужно обеспечивать собственную безопасность", — полагает Обичкина.

Как отметила аналитик, если такой подход будет противоречить хорошим отношениям с РФ, "отношения с ней, конечно, будут принесены в жертву этому выбору". Она не исключила, что Париж вместе с Вашингтоном смогут развернуться к сотрудничеству с Москвой — по крайней мере в том, что касается борьбы с ИГ. "Однако это все "если", тогда как выбор в пользу "атлантизма" — это выбор осознанный и очень серьезный", — добавила эксперт.

По ее мнению, победа Макрона свидетельствует, что для французов лозунг "Свобода, Равенство и Братство" не утратил актуальности. "Под этим девизом воспитываются новые поколения французов, которые считают, что общество, основанное на равенстве, уважении прав каждого и солидарности – в том числе, со стороны государства – не пустые слова", — сказала Обичкина.

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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В то же время, по ее мнению, очень тревожным является тот факт, что все большее число французов склонны выбирать между республиканскими ценностями и теми, которые предлагает партия "Национальный фронт". Отчасти такой выбор встает "из-за нескольких затянувшихся экономических кризисов, которые породили высокую безработицу, закрытие предприятий, бедственное положение кадровых рабочих и целых регионов во Франции, отсутствие надежд на будущее", считает эксперт.

"В той республиканской парадигме, в которой развивалась Франция после Второй мировой войны, это сказалось на очень большом росте популярности идей "Национального фронта". Макрону, когда он станет президентом, нужно будет в первую очередь заняться этим", — констатировала собеседница агентства.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© РИА Новости . Виталий Подвицкий
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