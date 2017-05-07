Политолог: выборы во Франции отразили противостояние "Brexit-эффекту"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президентские выборы во Франции продемонстрировали в деле так называемую технологию противостояния "Brexit-эффекту": чтобы победить популизм, надо самому стать популистом, в то же время, независимо от исхода выборов, "игра еще не окончена", поскольку в июне предстоят парламентские выборы, и многие игроки попытаются взять реванш, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом с 21,3%. В воскресенье во Франции проходит второй тур выборов.

Brexit-эффект

"Что касается этих выборов, то мы впервые увидели реализованную технологию противостояния так называемому "Brexit-эффекту" нового популизма. И технология очень простая — чтобы победить популизм, надо самому стать популистом. Этот фокус и показал нам французский истеблишмент, выдвинув из своей среды якобы нового оппозиционного политика, который перехватил новую оппозиционную стилистику и в итоге выиграл выборы в интересах истеблишмента. Еще не выиграл, но с высокой долей вероятности", — сказал РИА Новости Минченко.

По его словам, во втором туре люди всегда голосуют не "за", а "против", что также объясняет повышение явки на выборах.

"Это известный феномен — называется избиратели второго тура. Есть ряд избирателей, которые на первый тур не приходят, а приходят на второй — проголосовать именно против тех, кто их не устраивает. Здесь может быть примерно та же самая тенденция, потому что французские средства массовой информации и французский политический класс очень активно вложились в последние две недели в тему демонизации Марин Ле Пен", — пояснил собеседник агентства.

Игра еще не окончена

Минченко отметил, что Ле Пен "совершила очень серьезный прогресс". Он пояснил, что ей удалось "прорвать так называемый стеклянный потолок" и серьезно нарастить электоральный результат своей партии. "Я думаю, что для нее, при любом исходе избирательной кампании, это большой успех", — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, едва ли Ле Пен станет опротестовывать результаты выборов — это не в практике французских выборов. Также маловероятно, что "Национальный фронт" станет выводить на улицы людей с протестами — это малоперспективно. Ле Пен, по словам Минченко, "все равно придется возвращаться в легальное политическое поле и бороться за победу на выборах в парламент".

Минченко отметил, что и Макрон серьезно готовится к этим выборам: ту активность, которую развернули его команда и движение "Вперед!" в ходе этой президентской кампании — "они ее затачивали, в том числе, и под предстоящие выборы в парламент".

"Макрону достаточно сложно будет единолично получить большинство, но создать какую-то коалицию вокруг себя, я думаю, что это вполне реалистично", — отметил собеседник агентства.

Именно парламентские выборы, добавил политолог, будут ключевым моментом после президентских выборов. Они пройдут в два тура и на них "попытаются взять реванш старые партии, то есть, социалисты и республиканцы, плюс такой новый игрок как Жан-Люк Меланшон с его левым популистским движением". "Поэтому игра еще далеко не закончена", — добавил эксперт.

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