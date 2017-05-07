Глава МИД Германии поздравил "своего друга Макрона" с победой на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль поздравил "своего друга Эммануэля Макрона" с победой во втором туре президентских выборов во Франции.

"Я очень рад, что мой друг Эммануэль Макрон достиг этой победы", — заявил Габриэль, добавив, что это "это хороший день для Франции, и это хороший день для Европы и для Германии".

"Он показал нам всем, что это возможно — противостоять всем противникам Европы и националистам, популистам и любителям простых ответов при помощи ясной позиции и четким языком", — добавил министр, его цитирует рассылка МИД.

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