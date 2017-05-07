Премьер Бельгии призвал Макрона включаться в реформирование Евросоюза

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

БРЮССЕЛЬ, 7 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал Эммануэля Макрона, побеждающего на президентских выборах во Франции, включаться в реформирование Евросоюза.

Согласно первым данным МВД, Макрон лидирует на президентских выборах во Франции с 60,19% голосов.

"Браво Эммануэль Макрон! И за совместную работу по приданию нового европейского импульса", — написал Мишель в Twitter.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>