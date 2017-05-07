Макрон заявил, что с его победа открывает новую страницу надежды и доверия

МАКРОН ЗАЯВИЛ, ЧТО С ЕГО ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ ВО ФРАНЦИИ ОТКРЫВАЕТСЯ "НОВАЯ СТРАНИЦА НАДЕЖДЫ И ДОВЕРИЯ" — АГЕНТСТВО

РИА НОВОСТИ

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