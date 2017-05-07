Ле Пен объявила Нацфронт ведущей оппозиционной силой во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, потерпевшая поражение на выборах президента Франции, поздравила своего соперника, лидера движения "Вперёд" Эммануэля Макрона с победой.

"Французы выбрали нового президента Франции, проголосовали за продолжение (прежнего курса). Я позвонила господину Макрону, чтобы поздравить его с избранием", — сказала она в кратком выступлении перед своими сторонниками.

Она поблагодарила своих избирателей за поддержку.

"Я хочу поблагодарить 11 миллионов французов, которые отдали мне свои голоса и своё доверие, а также сторонников, которые поддерживали и сопровождали меня на протяжении всей президентской кампании. Также я хочу поблагодарить Николя Дюпон-Эньяна, который поддержал меня, за его мужественный выбор", — сказала Ле Пен.

Говоря о Нацфронте, Ле Пен сказала, что ее партия является "первой оппозиционной силой новому президенту", однако отметила, что партии предстоит серьёзное обновление. Также она заявила, что будет бороться на предстоящих выборах в парламент и призвала соотечественников поддержать ее.

Выступление Ле Пен было кратким и продлилось около трёх минут.