Ле Пен поздравила Макрона с победой на президентских выборах

Второй тур президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен. 7 мая 2017

Второй тур президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен. 7 мая 2017

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен поздравила с победой на выборах своего конкурента, главу движения "Вперед" Эммануэля Макрона, с победой на выборах президента Франции, а также поблагодарила проголосовавших за нее.

По словам Ле Пен, "Национальный фронт" должен обновиться к парламентским выборам и стать новой политической силой.

Ранее МВД Франции опубликовало первые данные о результатах выборов, согласно которым Ле Пен набирает 40,07% голосов, Макрон — 59,93%.

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