Макрон лидирует на президентских выборах во Франции с 60,19% голосов

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон обходит лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют данные министерства внутренних дел, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

По результатам подсчета 4,1 миллиона голосов, Макрон набирает 60,19%, Ле Пен — 39,81%. Также отмечается, что среди обработанных бюллетеней 359 тысяч пустых и 160 тысяч испорченных.

В воскресенье состоялся второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование длилось до 21.00 мск.

Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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