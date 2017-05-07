Полиция не подтверждает сообщения о стрельбе в Париже

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Парижская полиция не подтверждает сообщения о стрельбе на одной из улиц в 17-м округе Парижа, заявляя, что там произошло некое криминальное столкновение, сообщает радиостанция Sud Radio.
"Полиция не подтверждает сообщения о стрельбе", — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.
По данным полиции, на улице Сосюр произошла криминальная разборка.
В воскресенье в Париже проходит второй тур президентских выборов. Перед первым туром в результате стрельбы, открытой террористом на Елисейских полях, погиб полицейский.
За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>