Полиция не подтверждает сообщения о стрельбе в Париже

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Парижская полиция не подтверждает сообщения о стрельбе на одной из улиц в 17-м округе Парижа, заявляя, что там произошло некое криминальное столкновение, сообщает радиостанция Sud Radio.

"Полиция не подтверждает сообщения о стрельбе", — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

По данным полиции, на улице Сосюр произошла криминальная разборка.

В воскресенье в Париже проходит второй тур президентских выборов. Перед первым туром в результате стрельбы, открытой террористом на Елисейских полях, погиб полицейский.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>