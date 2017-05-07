Ле Пен прибыла в Венсенский лес, где будет дожидаться итогов выборов

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" прибыла в Венсенский лес, где в бывшем императорском охотничьем павильоне будет дожидаться результатов голосования, передаёт корреспондент РИА Новости.

Для вечера подведения итогов второго тура выборов Ле Пен и ее команда выбрали охотничий павильон последнего французского императора Наполеона III, расположенный в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа.

Машина с Ле Пен приехала к зданию, куда продолжают приходить журналисты и гости вечера. Однако пока она не зашла внутрь.

Пока журналисты пытаются работать — в созданных условиях это непросто, поскольку места для всех не хватает и мобильная связь почти не работает, — гости Ле Пен пьют безалкогольные напитки и общаются друг с другом. Своего часа дожидаются откупоренные заранее бутылки с красным и белым вином.

Во французской метрополии вечером в воскресенье подходит к концу второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 20.00 мск, в больших городах голосование продлено до 21.00 мск. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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