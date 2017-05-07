Макрон побеждает на выборах во Франции с 63% голосов, сообщают СМИ

ПАРИЖ, 7 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов с 63%, его соперница, кандидат от партии "Национальный фронт" набирает 37%, пишет бельгийская газета Libre со ссылкой на данные института Ipsos.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала с 21,3%. Как свидетельствуют данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, по состоянию на 17.00 (18.00 мск) явка составила 65,3%.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>