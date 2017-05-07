Журналисты ожидают приезда Ле Пен в тесном и душном павильоне

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Журналисты, аккредитованные на заключительный вечер президентской кампании к кандидату на пост главы государства от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ожидают ее приезда в тесном и душном павильоне, не способном вместить всех желающих.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, в самом павильоне, куда пускают преимущественно теле- и радиожурналистов, отгорожена площадка, на которой будет выступать Ле Пен. На стену выводится трансляция ключевых информационных телеканалов страны.
Пишущих журналистов приглашают пройти в разбитый неподалёку шатёр, где установлены пластиковые столы и телеэкраны.
Также много вопросов вызывает ситуация с аккредитацией на вечер. Получить аккредитацию удалось далеко не всем журналистам — многие получали отказ, причиной которого официально была названа нехватка места. Вечер первого тура Ле Пен провела в городке Энен-Бомон, где для празднования был снят огромный ангар, вместивший несколько сотен журналистов и сторонников кандидата.
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