Журналисты ожидают приезда Ле Пен в тесном и душном павильоне

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Журналисты, аккредитованные на заключительный вечер президентской кампании к кандидату на пост главы государства от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ожидают ее приезда в тесном и душном павильоне, не способном вместить всех желающих.

Для вечера подведения итогов второго тура выборов Ле Пен и ее команда выбрали охотничий павильон последнего французского императора Наполеона III, расположенный в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, в самом павильоне, куда пускают преимущественно теле- и радиожурналистов, отгорожена площадка, на которой будет выступать Ле Пен. На стену выводится трансляция ключевых информационных телеканалов страны.

Пишущих журналистов приглашают пройти в разбитый неподалёку шатёр, где установлены пластиковые столы и телеэкраны.

Коллеги, с которыми удалось поговорить корреспонденту РИА Новости, разочарованы организацией вечера. Для работы внутри павильона почти нет места, люди стоят вплотную друг к другу и с трудом перемешаются. Мобильные сети не выдерживают нагрузки и мобильный интернет работает с трудом.

Также много вопросов вызывает ситуация с аккредитацией на вечер. Получить аккредитацию удалось далеко не всем журналистам — многие получали отказ, причиной которого официально была названа нехватка места. Вечер первого тура Ле Пен провела в городке Энен-Бомон, где для празднования был снят огромный ангар, вместивший несколько сотен журналистов и сторонников кандидата.

Во французской метрополии второй тур выборов проходит в воскресенье, 7 мая. Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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