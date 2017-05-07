Мэр Лондона поддержал Макрона в борьбе за пост президента Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что надеется на победу Эммануэля Макрона в борьбе за пост президента Франции, пишет издание Independent.

"Я с нетерпением жду, что Макрон одержит победу над ограниченным популизмом (Марин) Ле Пен", — заявил градоначальник в интервью газете.

По словам Хана, "невозможно представить более очевидный выбор", так как Макрон олицетворяет собой "прогрессивного европейца, который осознает всю важность плюрализма и многообразия".

В воскресенье во Франции проходит второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).

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