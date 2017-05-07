Менее сотни заключенных из региона О-де-Франс решили голосовать на выборах

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Менее 100 из 8,8 тысячи заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах французского региона О-де-Франс на севере страны, оформили доверенность для голосования во втором туре выборов президента, сообщает издание Parisien.
Кроме того, никто из них не запросил разрешения временно выйти из тюрьмы по чрезвычайным обстоятельствам в это воскресенье. При этом представитель администрации тюрьмы сообщил Parisien, что "большинство заключенных могли бы получить это право", поскольку там находятся, в основном, заключенные, осужденные менее, чем на пять лет.
По данным издания, подобная статистика — не новость. На президентских выборах 2012 года по всей Франции проголосовали лишь две тысячи из 65 тысяч заключенных.
Как свидетельствуют данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, по состоянию на 17.00 (18.00 мск) явка составила 65,3%. Социнституты прогнозируют итоговую явку на уровне 74%.
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