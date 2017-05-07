Менее сотни заключенных из региона О-де-Франс решили голосовать на выборах

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Менее 100 из 8,8 тысячи заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах французского региона О-де-Франс на севере страны, оформили доверенность для голосования во втором туре выборов президента, сообщает издание Parisien.

По его информации, соответствующий документ, позволяющий заключенным поддержать одного из кандидатов на президентских выборах, оформили 75 заключенных пенитенциарных учреждений департамента. В одной из тюрем, расположенной в коммуне Лианкур, лишь шестеро из 400 заключенных составили доверенность.

Кроме того, никто из них не запросил разрешения временно выйти из тюрьмы по чрезвычайным обстоятельствам в это воскресенье. При этом представитель администрации тюрьмы сообщил Parisien, что "большинство заключенных могли бы получить это право", поскольку там находятся, в основном, заключенные, осужденные менее, чем на пять лет.

Parisien отмечает, что тюремная администрация регулярно издавала оповещения, в которых заключенных информировали о возможностях проголосовать. Они также могли ознакомиться с программами кандидатов по телевидению или радио, которые доступны в камерах.

По данным издания, подобная статистика — не новость. На президентских выборах 2012 года по всей Франции проголосовали лишь две тысячи из 65 тысяч заключенных.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала с 21,3%. Они продолжили борьбу во втором туре.

Как свидетельствуют данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, по состоянию на 17.00 (18.00 мск) явка составила 65,3%. Социнституты прогнозируют итоговую явку на уровне 74%.

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