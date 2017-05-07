Член ЦИК России отметил раскол французского общества во втором туре выборов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Второй тур президентских выборов подтверждает раскол французского общества, который не будет преодолён и по итогам этих выборов, считает член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

"Раскол общества, который мы наблюдали на первом туре, по итогам второго тура приобретает более жёсткую конфигурацию. И самое важное, что этот раскол французского общества не будет преодолён по итогам второго тура голосования", — сказал Лихачев РИА Новости.

К парламентским выборам в июне Франция, таким образом, подходит в многоэлекторальном виде, без некоей гражданской устойчивости общества, считает собеседник агентства. Эта ситуация, по его словам, будет сказываться на эффективности функционирования институтов власти.

"И здесь другая проблема возникает. У Макрона нет партии, многие партии, которые сегодня существуют — как социалисты — потерпели поражение, другие партии, которые могли бы Макрона поддержать, не хотят этого делать. Парламентские выборы должны, казалось бы, создать конфигурацию из нескольких партий, на которые Макрон должен был бы опираться. У меня такое ощущение, что этой опоры он не получит", — добавил собеседник агентства.

В случае избрания Макрона, он — как глава государства, но без собственной партии — может "провисать" по многим направлениям, отметил он.

"Тем более, его заявка на планы изменения конституции, на некую новую конституционную реформу, которая, естественно, должна проводиться или путём референдума, или через Национальное собрание Франции, весьма и весьма проблематичной смотрится с позиций сегодняшнего дня", — уточнил Лихачев.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала с 21,3%. Они продолжили борьбу во втором туре. Как свидетельствуют данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, по состоянию на 17.00 (18.00 мск) явка составила 65,3%. Социнституты прогнозируют итоговую явку на уровне 74%.

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