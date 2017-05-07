Член ЦИК России отметил раскол французского общества во втором туре выборов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Второй тур президентских выборов подтверждает раскол французского общества, который не будет преодолён и по итогам этих выборов, считает член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.
К парламентским выборам в июне Франция, таким образом, подходит в многоэлекторальном виде, без некоей гражданской устойчивости общества, считает собеседник агентства. Эта ситуация, по его словам, будет сказываться на эффективности функционирования институтов власти.
"И здесь другая проблема возникает. У Макрона нет партии, многие партии, которые сегодня существуют — как социалисты — потерпели поражение, другие партии, которые могли бы Макрона поддержать, не хотят этого делать. Парламентские выборы должны, казалось бы, создать конфигурацию из нескольких партий, на которые Макрон должен был бы опираться. У меня такое ощущение, что этой опоры он не получит", — добавил собеседник агентства.
"Тем более, его заявка на планы изменения конституции, на некую новую конституционную реформу, которая, естественно, должна проводиться или путём референдума, или через Национальное собрание Франции, весьма и весьма проблематичной смотрится с позиций сегодняшнего дня", — уточнил Лихачев.
Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам с 24,01% голосов победил Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала с 21,3%. Они продолжили борьбу во втором туре. Как свидетельствуют данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, по состоянию на 17.00 (18.00 мск) явка составила 65,3%. Социнституты прогнозируют итоговую явку на уровне 74%.
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